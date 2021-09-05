Группа из семи туристов пропала в Каспийском море

Она направлялась в Махачкалу.

Пропавшие туристы начали свою поездку еще в Волгограде, сообщили в МЧС. В последний раз связь с родственниками у них была еще в пятницу. С тех пор никаких сведений о группе нет. По данным источника агентства ТАСС, в последний раз они останавливались в одном из портов Астраханской области, откуда уже должны были прибыть в Махачкалу. По данным спасателей, пропавшие не регистрировались как туристическая группа. В МЧС предполагают, что туристы все еще остаются в море, при этом пока местоположение катера неизвестно. Предполагаемые версии пропажи людей в Каспийском море пока также не выдвигались.

Как сообщается, к поискам туристов привлечены несколько портов в Каспийском море.