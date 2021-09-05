Зампреда запрещенного в России Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова подозревают в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода. Об этом Интерфаксу рассказала адвокат Джелялова Эмине Авамилева. От дачи показаний он отказывается и вины не признает. Другой адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что, помимо Джелялова, задержаны еще четыре жителя Крыма. По ее словам, в качестве диверсии следствие рассматривает недавнее повреждение газопровода в селе Перевальное в Крыму. Официальных комментариев правоохранительных структур по этому делу не поступало.
2021-09-05T17:03:32+03:00
2021-09-05T17:03:32+03:00
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17:03, 05 сентября 2021
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