Зампреда запрещенного в России Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова подозревают в диверсии и пособничестве в рамках дела о повреждении газопровода. Об этом Интерфаксу рассказала адвокат Джелялова Эмине Авамилева. От дачи показаний он отказывается и вины не признает. Другой адвокат Лиля Гемеджи сообщила, что, помимо Джелялова, задержаны еще четыре жителя Крыма. По ее словам, в качестве диверсии следствие рассматривает недавнее повреждение газопровода в селе Перевальное в Крыму. Официальных комментариев правоохранительных структур по этому делу не поступало.