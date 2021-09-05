Мельконьянц: Запрет в поисковиках «умного голосования» говорит о том, что власть серьезно относится к этому проекту

Сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что запрет Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование показывает, что власть серьезно относится к этому проекту. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», борясь с данным проектом, власть сама привлекает к нему повышенное внимание.

«То, что происходит вокруг «умного голосования», говорит о том, что власть серьезно относится к этому проекту, именного из-за того, что есть риск возможно в каких-то округах, что оно сыграет против административных кандидатов. И предпринимаются различные шаги. И то, что произошло, это один из элементов атаки на «умное голосование». И когда наблюдатели за выборами оценивают, насколько серьезное или несерьезное влияние окажет «умное голосование», в расчет нужно брать отдельные округа, не то чтобы в целом по стране, а там, где действительно есть возможность у тех или иных кандидатов оппозиционных или альтернативных добрать с помощью «умного голосования» необходимое количество голосов для побед», — сказал Г.Мельконьянц.

По его словам, насколько эти атаки окажут влияние на то, что граждане не смогут получить доступ к рекомендациям, которые этот проект будет давать, большой вопрос.

«Потому что большая кампания, которую власть устраивает вокруг «умного голосования», на мой взгляд, наоборот привлекает к этому проекту внимание, показывает значимость этого проекта, страх со стороны власти. Если бы власть не обращала бы на этот проект внимания, возможно он не был настолько звучен в интернете, интервью. Но она, борясь с этим проектом, она сама привлекает к нему внимание и повышает его вес в глазах оппозиционной критически-настроенных избирателей», — отметил он сопредседатель «Голоса»*.

Г.Мелькояньянц обратил внимание тех, кто скептически относится к «умному голосованию», и считает, что все должны задуматься, почему власть опасается данного проекта – «этот проект может оказать достаточно серьезное влияние в определенных округах на итоговое голосование».

*Власти РФ считают иноагентом.