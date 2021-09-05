Водителей будут штрафовать на 500 руб. за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука

Как сообщили ТАСС в МВД, штрафы будут выписываться по административной статье об управлении автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения. При этом вопрос влияния на безопасность тех или иных устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае. В ведомстве пояснили, что водитель будет оштрафован только в том случае, если установленная аудиосистема не соответствует допуску автомобиля к эксплуатации.
2021-09-05T16:35:00+03:00
2021-09-05T16:35:00+03:00
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16:35, 05 сентября 2021
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