Водителей будут штрафовать на 500 руб. за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука

Как сообщили ТАСС в МВД, штрафы будут выписываться по административной статье об управлении автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения. При этом вопрос влияния на безопасность тех или иных устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае. В ведомстве пояснили, что водитель будет оштрафован только в том случае, если установленная аудиосистема не соответствует допуску автомобиля к эксплуатации.