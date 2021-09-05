Неизвестный сообщил в службу безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского и возможном нападении на Верховную Раду. Об этом местному изданию «Вести» сообщил источник в национальной полиции. Местонахождение звонившего неизвестно, по одной из версий, он страдает психическим расстройством и, возможно, является бездомным. Полиция ведет расследование.