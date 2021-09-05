В районе Астрахани пропала группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, группа перестала выходить на связь 3 сентября, когда находились предположительно в районе Волго-Каспийского морского судоходного канала. О происшествии проинформированы речные и морские порты по предполагаемому пути следования судна. Путешественники регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС не проходили.