Президент Гвинеи Альфа Конде арестован военными мятежниками

Как сообщают местные СМИ, попытка государственного переворота предпринята военным спецназом во главе с полковником Мамади Думбуя. В соцсетях уже появились фото и видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами. Лидер путчистов, как передает РИА Новости, объявил о роспуске правительства, отмене Конституции и закрытии границ. В столице страны Конакри слышна стрельба. Российское посольство призывает соотечественников в Гвинее не покидать своих домов.
2021-09-05T16:31:21+03:00
2021-09-05T16:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 05 сентября 2021
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