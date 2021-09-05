Президент Гвинеи Альфа Конде арестован военными мятежниками

Как сообщают местные СМИ, попытка государственного переворота предпринята военным спецназом во главе с полковником Мамади Думбуя. В соцсетях уже появились фото и видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами. Лидер путчистов, как передает РИА Новости, объявил о роспуске правительства, отмене Конституции и закрытии границ. В столице страны Конакри слышна стрельба. Российское посольство призывает соотечественников в Гвинее не покидать своих домов.