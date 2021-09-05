Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов считает, что вряд ли отсутствие в поисковой выдаче «Яндекса» «умного голосования» скажется на его эффективности. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы на давно к этому готовились, и мы давно призываем наших сторонников уже как самый надежный механизм для получения рекомендаций «Умного голосования» использовать телеграмм-боты, которые не заблокированы и которые тяжело заблокировать. И я не думаю, что отсутствие в поисковой выдаче Яндекса «умного голосования» сильно скажется на его эффективности», — сказал он.

И.Жданов считает, что «Яндекс» может по решению Арбитражного суда Москвы скрыть из выдачи словосочетание «умное голосование», а «Google», скорее всего, его не исполнит.

«Шансы велики, что «Яндекс» выполнит эти требования, поскольку они находятся в России, и они уже в поиске не выдают наши сервисы, как например, юридический сервис для поиска жалоб в ЕСПЧ. Этот сервис, который был придуман нами, они уже перестали выдавать в поисковике. Поэтому я думаю, что «Умное голосование» ждет примерно тоже самое, поэтому я и призывал, как можно меньше пользоваться «Яндексом», потому что они искажают достоверную информацию.

Я что касается Google, то тут надежд побольше, потому что в Google-YouTube не удаляются видеоролики, которые российские власти многократно пытались удалить по политическим мотивам, но до сих пор они есть», — сказал он.

И.Жданов рассчитывает, что поисковик Google оставит «умное голосование» также в поисковике.

«Я думаю, что они будут использовать этот механизм для попыток блокировки наших приложений, обратятся в Apple, в Google, чтобы удалить наши приложения, которые называется «Навальный», и в котором находится «умное голосование». И понятно, что они используют видимость, что это спор хозяйствующих субъектов, защита интеллектуальных прав, чтобы попытаться закрыть наши политические проекты. Мы продолжим рекламировать и пропагандировать наше приложение в наших соцсетях, которые не подвергаются блокировкам», — сказал он.