В Гвинее попытка государственного переворота

Не менее двух человек пострадали. Как сообщают РИА со ссылкой на местные СМИ, военные мятежники, по предварительным данным, задержали президента Гвинеи.

В столице Конакри в районе резиденции президента Гвинеи утром звучали интенсивные выстрелы. Издание Jeune Afrique, которое выходит в Париже, сообщает о попытке путча, за ним стоит командующий силами специального назначения страны. Его сторонники вступили в перестрелку с охраной 83-летнего президента Альфы Конде. Он в своём дворце в безопасности. Перед зданием — вооружённые военные. По данным агентства Франс Пресс в правительственном квартале шла интенсивная стрельба из автоматического оружия, были слышны взрывы. На улицах много солдат. Они требуют от прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. По данным агентства Рейтер есть пострадавшие. Единственный мост, который связывает район, где расположена президентская резиденция и здания нескольких министерств с окрестностями города блокирован военными. Перекрыты все подъезды к столице западноафриканской страны. Пока не ясно, с какой целью и по чьему указанию частично блокирована столица. Неназванный источник агентства РИА рассказал, что лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, которые участвовали в попытке государственного переворота. Предполагаемый зачинщик военного мятежа Мамади Думбуйя. Он служил во французском иностранном легионе, 3 года назад вернулся в Гвинею и стал командовать спецназом.



Российское посольство в Гвинее призвало соотечественников, которые там находятся не покидать места проживания и соблюдать осторожность.