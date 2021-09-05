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16:06, 05 сентября 2021

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс передал паралимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго

Это произошло на церемонии закрытия 16-х летних паралимпийских игр в Токио. Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Нынешние паралимпийские игры из-за коронавируса проходили без зрителей.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подчеркнул, что все спортсмены выступили достойно. Парсонс добавил, что Япония должна гордиться тем, что стране удалось организовать паралимпиаду несмотря на пандемию коронавируса.

Российские спортсмены заняли четвертое место в неофициальном командном зачете Паралимпийских игр. Всего у сборной, выступавшей в Токио под флагом паралимпийского комитете России 118 медалей — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Первое место занял Китай, второе — Великобритания, третье — США.


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