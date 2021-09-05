В Афганистане, как пишет газета The New York Times, закрываются убежища для жертв домашнего насилия

Одновременно с этим правозащитники объявили, что новое руководство страны освобождает людей, которых осудили за издевательство над женщинами.

Из тридцати двух убежищ и детских домов в разных регионах Афганистана только немногие могут продолжить работу, а те, что не закрылись, больше не принимают новых людей. Об этом в интервью американской газете The New York Times рассказала соучредитель организации «Женщины для афганских женщин» Сунита Вишнават. Она отметила, что приюты постепенно исчезали после того, как талибы захватывали города. По словам правозащитницы, когда в последние недели вооружённые люди приходили в некоторые убежища, иногда они совершали акты вандализма, иногда полностью захватывали здания, но вреда сотрудницам этих учреждений они не причиняли.

Вишнават выразила сомнение, что они с коллегами смогут продолжить свою работу в нынешнем виде при новой власти. Она добавила, что особые опасения вызывает то, что из тюрьмы сейчас выходят люди, осуждённые по законам о защите женщин, которые принимали при поддержке Запада.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории России. Ранее его представители обещали оставить женщинам участвовать в общественной жизни и работать на некоторых должностях при условии, что они будут носить чадру.