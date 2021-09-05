Серьезных жалоб из хабаровской колонии, в которой произошли беспорядки, не поступало

Во всяком случае, так утверждает председатель региональной ОНК Виктория Макарчук. В интервью ТАСС она рассказала, что заключенные жаловались на медобслуживание. Сообщений о каких-либо конфликтах, на которые общественникам следовало бы обратить внимание, по ее словам, не поступало. Ранее сообщалось, что в колонии №14 вспыхнули беспорядки, в результате которых убиты два человека. По данным ФСИН, произошла драка. Ресурсы правозащитников сообщают о бунте и конфликте между так называемым «активом» и теми, кто администрацию колонии не поддерживает. Возбуждено уголовное дело. В исправительное учреждение отправилась комиссия центрального аппарата ФСИН.



Руководитель комитета против коррупции и пыток проекта gulagu.net Владимир Осечкин рассказал «Эху Москвы», что беспорядки произошли из-за вымогательств денег у заключенных. В колонию введен спецназ УФСИН.