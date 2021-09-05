У нижегородских школьников, которые массово отравились на этой неделе, выявили острую кишечную инфекцию

Об этом сообщил замглавы региона. Он уверяет, что здоровью учеников ничего не угрожает

Школьники заразились норовирусом, сообщил на своей страничке в инстаграме Давид Мелик-Гусейнов. В Нижегородской области он совмещает должности заместителя губернатора и министра здравоохранения. Чиновник признал, что обращения за медицинской помощью продолжают поступать. Он рассказал, что лечение острой кишечной инфекции лечение проходит дома, но при необходимости власти региона готовы задействовать стационар. Пока нужды в этом нет, сказал госслужащий. На плохое самочувствие за несколько дней пожаловались 40 человек, такие цифры приводит прокуратура Нижнего Новгорода. Минздрав региона говорит, что обращений было почти вдвое меньше. В больницу попали трое учеников, одного вскоре выписали, передаёт агентство ТАСС. Региональные СМИ сообщали, что массовое отравление произошло в младших классах, у детей начались рвота, понос, поднялась температура. В департаменте образования утверждают, что жалобы на плохое самочувствие начались в пятницу до обеда в столовой. Родители одного из учеников рассказали газете Коммерсант, что дети могли отравиться из-за того, что в школе травили насекомых. Учёба в младших классах приостановлена.

Уголовное дело расследуют по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.