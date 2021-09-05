Два теплохода столкнулись сегодня ночью в Петербурге

Эвакуировать пришлось десятки человек.

Судно «Гулливер» столкнулось с теплоходом «Дунаевский» на Неве у Троицкого моста. Об этом сообщили в прокуратуре. У Петропавловской крепости капитан «Гулливера» по рации предупредил капитана двигающегося рядом теплохода «Дунаевский» о совершении маневра, однако избежать столкновения не удалось.

«Дунаевский» врезался в левый борт «Гулливера». На борту первого находилось 35 пассажиров, второго — 16. Инцидент произошёл около часа ночи. Людей высадили на причал Петропавловской крепости. Никто не пострадал. Данных о повреждении теплоходов не поступало. Капитан предстоит беседа с прокуратурой. Отмечу, по данным газеты «Деловой Петербург», возраст большинства прогулочных судов в Петербурге превышает 30 лет, а износ составляет порядка 85%. Пассажиропоток речного флота в год составляет миллионы человек, однако, по данным «Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга» в прошлом году пассажиропоток на всех водных путях города был худшим за последние 12 лет. Напомню также, что как правило, сезон навигации в Петербурге заканчивается в ноябре.

Добавим, после инцидента прокуратура начала проверку.