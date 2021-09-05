В Гвинее произошла попытка госпереворота

Как сообщает местное издание «Жён Африк», за попыткой путча стоят представители спецназа, который в настоящий момент вступил в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Официального подтверждения этой информации не поступало. Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице страны Конакри в районе резиденции президента.

В свою очередь Reuters сообщает, что резиденцию охраняют военные с оружием. Единственная трасса, ведущая в правительственный квартал, перекрыта. По сведениям агентства, президент Конде цел и невредим.