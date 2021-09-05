Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google упоминать в поисковых выдачах «Умное голосование»

Так называется предвыборная стратегия, предложенная командой Алексея Навального. Она предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии.

Решение суда принято по иску ставропольской компании по производству овечьей шерсти, которая этим летом официально оформила права на одноименный бренд.

Соратник Навального Иван Жданов считает, что «Яндекс» может по решению Арбитражного суда Москвы скрыть из выдачи словосочетание «умное голосование», а «Google», скорее всего, его не исполнит. Жданов отметил, что решение было ожидаемым, и давно призывает сторонников использовать другие сервисы для получения информации об «умном голосовании», поэтому его отсутствие в поисковой выдаче не сильно скажется на эффективности.