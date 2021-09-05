Z Архив новостей новости
5 17 6 1700
15:02, 05 сентября 2021

Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google упоминать в поисковых выдачах «Умное голосование»

Так называется предвыборная стратегия, предложенная командой Алексея Навального. Она предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии.

Решение суда принято по иску ставропольской компании по производству овечьей шерсти, которая этим летом официально оформила права на одноименный бренд.

Соратник Навального Иван Жданов считает, что «Яндекс» может по решению Арбитражного суда Москвы скрыть из выдачи словосочетание «умное голосование», а «Google», скорее всего, его не исполнит. Жданов отметил, что решение было ожидаемым, и давно призывает сторонников использовать другие сервисы для получения информации об «умном голосовании», поэтому его отсутствие в поисковой выдаче не сильно скажется на эффективности.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 30 августа Поздравить…

5 234 6 5632 30.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 419 6 34672 04.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 140 6 14128 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 136 6 14513 02.09
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

Где пропали 500 миллионов человек или В чем я не согласен с президентом Путиным За годы правления Николая II, население страны выросло в полтора раза, со 124 до 180 миллионов человек. Наш демографический рост был самым высоким в мире – 1,5% ежегодно…

5 58 6 9142 12:25
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 73 6 11970 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 53 6 8822 31.08
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 255 6 42176 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 69 6 12026 01.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 116 6 21713 03.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 20402 30.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 39 6 7841 31.08
Блоги

+ Алексей Венедиктов: «Онлайн-голосование 2021 — голосовать нельзя обмануть. Где поставим запятую?» Алексей Венедиктов: «Онлайн-голосование 2021 — голосовать нельзя обмануть. Где поставим запятую?» Смотреть видео…

5 44 6 9955 04.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Сталинист Лавров Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну…

5 172 6 38782 31.08
Блоги

12 поправок в законы об иноагентах Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах», которые направлены на корректировку правоприменения…

5 88 6 19963 01.09
Новости

Активисту из Таджикистана Саиданвару Сулаймонову запретили на 40 лет въезд в Россию Об этом он сообщил в твиттере…

5 22 6 8065

Популярное за неделю

Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику, который поправил главу государства Представитель Кремля сказал, что представляет, что ему пришлось пережить…

5 42 6 15218
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 43 6 80477 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

2 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2261 02.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Деды воевали? У меня для дедов плохие новости… Мирзализаде за шутку выслан. А Поздняков за угрозы, атаки и самое натуральное разжигание вражды скоро, поверьте, будет представлен к награде. Я бы дал орден Дружбы. Два…

5 100 6 171599 30.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Крокодил в кремлевской стене Крокодил в кремлевской стене Первоочередные объекты удушения, носители этой хилой русской свободы идут к режиму жаловаться на режим…

5 51 6 87815 30.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9247270
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5015886

Сегодня в эфире