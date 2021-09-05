В центре столицы Гвинеи, города Конакри, слышны выстрелы

«Франс Пресс» сообщает о многочисленных военных на улицах города. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. Никакой официальной информации о происходящем нет. Представитель российского посольства заявил ТАСС, что в дипмиссии все в порядке.