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14:35, 05 сентября 2021

В центре столицы Гвинеи, города Конакри, слышны выстрелы

«Франс Пресс» сообщает о многочисленных военных на улицах города. Солдаты требуют у прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. Никакой официальной информации о происходящем нет. Представитель российского посольства заявил ТАСС, что в дипмиссии все в порядке.


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