В Петербурге задержана группа приезжих, которая на машине колесила по городу, стреляя в воздух

Одна из гильз, как сообщает сетевое издание «Оперативное прикрытие», попала в лобовое стекло соседнего автомобиля, но злоумышленники уехали с места происшествия. Владелец пострадавшего автомобиля заявил в полицию. Водителя-хулигана нашли. Им оказался 31-летний житель Дагестана. Вместе с ним в машине находились трое его земляков. Полиция нашла в салоне пистолет Макарова с пятью патронами. Оружие и боеприпасы изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2021-09-05T14:31:31+03:00
2021-09-05T14:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 05 сентября 2021
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