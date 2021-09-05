В Петербурге задержана группа приезжих, которая на машине колесила по городу, стреляя в воздух

Одна из гильз, как сообщает сетевое издание «Оперативное прикрытие», попала в лобовое стекло соседнего автомобиля, но злоумышленники уехали с места происшествия. Владелец пострадавшего автомобиля заявил в полицию. Водителя-хулигана нашли. Им оказался 31-летний житель Дагестана. Вместе с ним в машине находились трое его земляков. Полиция нашла в салоне пистолет Макарова с пятью патронами. Оружие и боеприпасы изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.