ИК №14 в городе Амурске, где в результате драки между заключенными погибли 2 человека, работает в штатном режиме

Исправительная колония №14 в городе Амурске, где в результате драки между заключенными погибли 2 человека, работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении УФСИН. В колонию направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН для расследования обстоятельств беспорядков. Туда же в понедельник приедут представители хабаровской ОНК.

Между тем, по сведениям правозащитной организации «Гулагу.нет» и телеграм-канала Mash, в колонии произошел бунт. Конфликт возник между теми, кто поддерживает администрацию колонии и теми, кто с ней не сотрудничает.