Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование»

Запреты вынесены в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании, в июле зарегистрировавшей товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу одноименного проекта Алексея Навального. 1 сентября компания, которая занимается продажей овечьей шерсти, обратилась в суд по поводу защиты товарного знака. Сама заявка на регистрацию товарного знака «Умное голосование» получила одобрение Роспатента в рекордные сроки.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал «Эху Москвы», что решение Арбитражного суда запретить «Яндексу» и «Google» показывать в поиске словосочетание «умное голосование» будет неэффективным. Орешкин подчеркнул, что такое решение было ожидаемым, и оно показывает страх вертикали власти перед «Умным голосованием».