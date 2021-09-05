Следственный комитет подтвердил гибель двух заключенных в колонии в Хабаровском крае

В исправительном учреждении, по данным правозащитников, произошел бунт с участием противоборствующих групп осужденных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: дезорганизация работы колонии и убийство двух лиц. Официально в ведомстве подробности случившегося не приводят. В то же время, по данным источника агентства «Интерфакс», в драку вступили заключенные, которые не согласны с административным порядком в колонии №14 в Амурске, и осужденные, которые одобряли сложившуюся ситуацию.

В ходе столкновения не обошлось без ударов заточками. В результате, как утверждается, в колонию пришлось вводить спецназ. Как сообщили агентству ТАСС в Минздраве Хабаровского края, четверо заключенных были госпитализированы, из них двое – в тяжелом состоянии. Всего же пострадали, по меньшей мере, пять человек.

В самой колонии №14 уверяют, что ситуация взята под контроль, а учреждение работает в штатном режиме. Правда, в правозащитной организации Gulagu.net со ссылкой на источники произошедшее называют бунтом и утверждают, что в кулуарах регионального управления ФСИН признают потерю контроля за обстановкой в ряде исправительных учреждений.

Свою проверку инцидента в колонии в Амурске ведет прокуратура. А в понедельник исправительное учреждение планируют посетить члены Общественной наблюдательной комиссии.