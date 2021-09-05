Выходец из Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине

По данным полиции, 29-летний афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами в одном из скверов. После этого он ранил 66-летнего прохожего, который пришел на помощь раненой. Следствие полагает, что преступник, который проживает в ФРГ с 2016 года, страдает психическим расстройством, но при этом не исключается и исламистский мотив. Сам нападавштий задержан. Раненых госпитализировали. Начато расследование.
2021-09-05T13:34:56+03:00
2021-09-05T13:34:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898730-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 05 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Популярное за неделю
2 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)