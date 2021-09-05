Выходец из Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине

По данным полиции, 29-летний афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами в одном из скверов. После этого он ранил 66-летнего прохожего, который пришел на помощь раненой. Следствие полагает, что преступник, который проживает в ФРГ с 2016 года, страдает психическим расстройством, но при этом не исключается и исламистский мотив. Сам нападавштий задержан. Раненых госпитализировали. Начато расследование.