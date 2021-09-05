Причиной ухудшения самочувствия учеников нижегородской гимназии №13 стал норовирус

Об этом в «Инстаграме» сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более 24 школьников пожаловались на симптомы отравления, три человека были госпитализированы, одного из них уже выписали. Занятия в младших классах гимназии были приостановлены.