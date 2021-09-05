Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери

Инцидент произошел накануне. В потасовке участвовали несколько десятков болельщиков обеих команд. Сейчас полиция устанавливает личности участников драки. Матч тверских футболистов с петербургским «Зенитом-2» завершился вчера ничьей со счетом 2:2.