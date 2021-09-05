Соратник Навального Иван Жданов назвал незаконным решение суда о запрете выдачи в поиске «Яндекса» и Google словосочетания «Умное голосование». По словам Жданова, «Умное голосование» — не предмет коммерческого оборота и используется сторонниками оппозиционного политика уже несколько лет. Жданов рассчитывает, что Google не будет исполнять решение суда, но не сомневается, что «Яндекс» упоминание о проекте команды Навального из выдачи уберет.