Соратник Навального Иван Жданов назвал незаконным решение суда о запрете выдачи в поиске «Яндекса» и Google словосочетания «Умное голосование». По словам Жданова, «Умное голосование» — не предмет коммерческого оборота и используется сторонниками оппозиционного политика уже несколько лет. Жданов рассчитывает, что Google не будет исполнять решение суда, но не сомневается, что «Яндекс» упоминание о проекте команды Навального из выдачи уберет.
2021-09-05T13:33:16+03:00
2021-09-05T13:33:16+03:00
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13:33, 05 сентября 2021
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