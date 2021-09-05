Два человека погибли, шестеро пострадали в колонии в Хабаровском крае

Как сообщили РИА Новости в региональном СК, в ИК-14 произошла драка между отбывающими наказание. Возбуждены уголовные дела по статьям о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и об убийстве. Между тем, по сведениям телеграм-каналов «112» и «Amur Mash» в колонии №14 вспыхнул бунт, двое заключенных погибли, пятеро получили тяжелые травмы. В колонию введен спецназ УФСИН. Как сообщили ТАСС в Центральном аппарате ведомства, в колонию направлена комиссия для выяснения обстоятельств драки.
2021-09-05T13:31:56+03:00
2021-09-05T13:36:02+03:00
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13:31, 05 сентября 2021
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