Два человека погибли, шестеро пострадали в колонии в Хабаровском крае

Как сообщили РИА Новости в региональном СК, в ИК-14 произошла драка между отбывающими наказание. Возбуждены уголовные дела по статьям о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и об убийстве. Между тем, по сведениям телеграм-каналов «112» и «Amur Mash» в колонии №14 вспыхнул бунт, двое заключенных погибли, пятеро получили тяжелые травмы. В колонию введен спецназ УФСИН. Как сообщили ТАСС в Центральном аппарате ведомства, в колонию направлена комиссия для выяснения обстоятельств драки.