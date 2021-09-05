Жительница Чечни Халимат Тарамова, которая пыталась бежать от своей семьи, записала видеообращение

Жительница Чечни Халимат Тарамова, которая пыталась бежать от своей семьи, записала первое за несколько месяцев видеообращение. Оно было распространено властями республики.

Каких-либо достоверных сведений о Тарамовой не было с конца июля: именно тогда появилась информация о ее повторной попытке побега от семьи из Чечни в Дагестан и задержании на границе двух республик. Правозащитники не исключали, что эта версия могла быть вбросом, а на самом деле чеченка уже мертва. Впрочем, сама Тарамова, которая записала видеообращение в помещении на открытом воздухе, утверждает, что вокруг ее судьбы распространяются неправдивые слухи.

Видеообращение Тарамовой выложил в Инстаграм министр печати Чечни Ахмед Дудаев: в комментарии он потребовал правовой оценки, как он утверждает, «жестокости» по отношению к ее родителям.

История Халимат Тарамовой стала известна в начале июня, когда она сбежала из Грозного в Махачкалу в убежище для женщин в кризисных ситуациях (т.н. «шелтер»). Тарамова жаловалась на домашнее насилие. Позднее в квартиру, где она находилась, ворвались дагестанские и чеченские силовики вместе с отцом девушки, который, в свою очередь, является приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову. В рещультате Тарамову насильно вывезли из шелтера.

Гостударственный телеканал «Грозный» на фоне резонанса несколько месяцев назад опубликовал 35-минутный репортаж, в котором Тарамова в присутствии людей утверждала, что с ней все порядке.