СМИ: В Хабаровском крае произошел бунт в колонии №14

В Хабаровском крае произошел бунт в колонии №14, — сообщают телеграм-каналы «112» и «Амур Mash». По предварительным данным, двое заключенных погибли, пятеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии. В колонию ввели спецназ Федеральной службы исполнения наказаний.

В официальном ведомстве эту информацию пока никак не комментируют.

