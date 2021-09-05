Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать в выдаче словосочетание «Умное голосование»

Арбитражный суд Москвы запретил интернет-поисковикам Google и Yandex показывать в выдаче словосочетание «Умное голосование». Соответствующий иск подавало предприятие, торгующее шерстью.

Ставропольская компания «Вулинтертрейд» добилась того, что обоим поисковикам больше нельзя использовать обозначение «Умное голосование» в выдаче в качестве одного из ключевых слов. Это следует из двух решений столичного суда, одно из которых касается Google, а другое – «Яндекса». Пока что этот запрет является только ограничительной мерой.

ООО «Вулинтертрейд» обратилось в суд минувшим летом. В июне оно зарегистрировало в Роспатенте товарный знак «Умное голосование», после чего обвинило оппозиционеров в нарушении исключительного права на интеллектуальную собственность. Зачем она нужна компании, продающей овечью шерсть, не известно.

«Умное голосование» — это проект оппозиционера Алексея Навального. Через него команда политика рекомендует своим сторонникам за кого голосовать на выборах.

Соратник Навального Иван Жданов назвал решение суда незаконным. Он отметил, что это название оппозиционеры использовали за долгое время до того, как компания зарегистрировала товарный знак.

Также этим летом Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить техническое обеспечение сайта «Умное голосование». Российские власти связывают этот проект со структурами Навального, которые были признаны экстремистскими и запрещены на территории страны.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал «Эху Москвы», что решение Арбитражного суда запретить «Яндексу» и Google показывать в поиске словосочетание «умное голосование» будет неэффективным. Орешкин подчеркнул, что такое решение было ожидаемым, и оно показывает страх вертикали власти перед «Умным голосованием».