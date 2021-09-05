Премьер Черногории назвал терроризмом протесты, которые произошли в стране минувшей ночью и утром

Они вспыхнули перед церемонией Сербской православной церкви. Есть пострадавшие как со стороны участников акции, так и полиции. Глава правительства обвинил в беспорядках партию президента страны.

Интронизация Иоанникия привела к эскалации этнических волнений в Черногории, получившей независимость от Сербии в 2006 году. Протесты охватили город ЦЕтине. Перед прибытием туда епископа Сербской православной церкви, митрополита Иоанникия противники его интронизации перекрыли все дороги в черногорском городе. Они прорвали полицейское оцепление, в центре возвели баррикады из покрышек, затем их подожгли. Протестующие бросали в полицейских камни, силовики отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Люди также скандировали «Это не Сербия» и «Да здравствует Черногория», сообщает агентство Франс-Пресс. Из-за возведённых баррикад на дорогах патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий не смогли добраться до города на машине, им пришлось воспользоваться вертолётом. Несмотря на протесты митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий всё же взошёл на престол. Он призвал жителей страны к примирению, обещал, что продолжит выступать за независимость церкви от государства и не допускать её вовлечения в политику, сообщает агентство ТАСС. Советник президента Черногории и ещё несколько человек арестованы по подозрению в организации беспорядков. В них премьер – на церемонию он не поехал — обвинил партию главы страны Мило Джукановича. Черногорские СМИ напоминают, что Джуканович до этого говорил о намерении участвовать в протестах против интронизации.

Президент Сербии комментируя протесты в Черногории высказал мнение что Запад стремится уничтожить Сербскую православную церковь на территории бывшей Югославии, как и Русскую на Украине и в ряде других стран. об этом Александар ВУчич сказал в эфире канала ТВ Прва. Он также поздравил митрополита с интронизацией.

Диакон Андрей Кураев в интервью «Эху Москвы» объяснил, что протесты в Черногории тесно связаны с историей страны. Кураев выразил надежду на то, что всё пройдёт мирно.

Публицист Марат Гельман в интервью «Эху Москвы» отметил, что протесты в Черногории связаны с конфликтом Черногорской и Сербской православных церквей. Гельман добавил, что этот конфликт является одним из самых ярких в Черногории.