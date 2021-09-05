Политолог Орешкин: Запрет на выдачу в поиске словосочетания «умное голосование» бессмыслен

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». По мнению независимого политолога Дмитрия Орешкина, подобный запрет просто неэффективен и бессмыслен. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», данный запрет демонстрирует страх вертикали власти перед «Умным голосованием».

«Это контрпродуктивно, потому что все, кто интересуется выборами, уже знают и слышали про «Умное голосование». Чисто технологически обойти этот запрет умные люди найдут как. Найдут другую формулировку, найдут другое название, другие сетевые ресурсы», — сказал он.

Д.Орешкин подчеркнул, что такое решение было ожидаемым, и оно показывает страх вертикали власти перед «Умным голосованием».

«Это решение предсказуемо, оно отражает страх вертикали власти перед «Умным голосованием», они демонстрируют страх, непонимание и неэффективность. Я думаю, что «Умное голосование» на этих выборах сыграет заметную роль», — заключил он.