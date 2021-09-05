В Японии введут цифровые паспорта вакцинации от ковида, — пишет деловая газета «Никкэй». Как отмечается, официальное правительство Есихидэ Суги объявит о решении в понедельник. Система заработает к декабрю. Заниматься ее внедрением будет специально созданное управление по цифровизации. Предполагается, что цифровые сертификаты будут нужны, прежде всего, для поездок за границу. На данный момент японцы уже могут получить бумажное удостоверение вакцинированных. К настоящему времени хотя бы одну дозу вакцины получили почти 60% японцев.
2021-09-05T12:34:09+03:00
2021-09-05T12:34:09+03:00
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12:34, 05 сентября 2021
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