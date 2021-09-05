В Кремле выразили сочувствие школьнику, поправившему президента Владимира Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что представляет, что пришлось пережить одиннадцатикласснику Никанору Толстых.

Путин и Толстых встретились 1 сентября, когда президент выступал перед школьниками во Владивостоке. В ходе беседы Путин сказал, что между Россией и Швецией во времена Петра I была семилетняя война, которая в действительности имела место во второй половине XVII века между коалицией России, Австрии и Франции с одной стороны и Англией и Пруссией с другой. Об этом Путину и напомнил Толстых.

