Марат Гельман: Беспорядки в Черногории связаны с конфликтом Черногорской и Сербской православных церквей

Обстановка в Черногории резко обострилась в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, которая проходит в воскресенье в Цетинском монастыре. По мнению публициста Марата Гельмана, которое он высказал в интервью «Эху Москвы», эти протесты связаны с конфликтом Черногорской и Сербской православных церквей.

«Эта коллизия, которая как казалось всем разрешилась во время последних выборов, связана с Сербской и Черногорской православными церквями. Предыдущий премьер Джуканович, а ныне президент, принял закон, который пытался разбавить монополию Сербской церкви в Черногории. Этот закон вызвал сложную реакцию. В этом законе был момент, что нельзя называть церковь названием другого государства. И сейчас, когда вводится новый иерарх церковный в Черногорию, который вводится Сербской православной церковью, то люди возмутились», — рассказал он.

М.Гельман добавил, что этот конфликт является одним из самых ярких в Черногории. Публицист отметил, что в обществе существует разное отношение к этому вопросу. «Многие люди считают, что через Сербскую православную церковь и Сербия и Россия каким-то образом пытаются сохранить контроль над Черногорией, таким образом она может потерять независимость», — сказал он.