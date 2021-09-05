Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио пройдёт сегодня

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подчеркнул, что все спортсмены выступили достойно. Парсонс добавил, что Япония должна гордиться тем, что стране удалось организовать паралимпиаду несмотря на пандемию коронавируса.

Российские спортсмены заняли 4-е место в неформальном общекомандном зачете на Паралимпиаде в Токио. Впереди – США, Великобритания и Китай. В общей сложности в копилке россиян 118 медалей, в том числе 36 золотых. У лидеров, китайцев – 206 медалей, в том числе 95 золотых.

На Олимпийских играх Россия заняла пятое место, уступив, помимо этих стран, еще и Японии. Это самое низкое место в советской и постсоветской истории летних олимпиад.