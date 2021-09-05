В Твери произошла массовая драка футбольных фанатов из Москвы и Санкт-Петербурга

В полиции сказали, что задержанных нет.

Драка случилась на одном из центральных проспектов города. На видео, которое распространяют интернет-сообщества, посвященные футбольным фанатам, заметно, как несколько человек, один из которых в крови, лежат на асфальте и прикрываются руками, а группа других людей, в основном в масках, их избивает, в том числе ногами по голове. Всё это они делают, выкрикивая угрозы и оскорбления.

Как отмечает телеграмм-канал Baza, драка произошла между фанатами московского «Спартака» и петербургского «Зенита». Болельщики последнего приехали в Тверь на игру второй команды своего клуба. По этим данным, всего полиция задержала 11 человек.

В свою очередь в МВД по Тверской области сказали агентству ТАСС, что задержанных нет. Когда полиция приехала, все участники драки уже разбежались. В ведомстве добавили, что по результатам произошедшего один человек обратился за медицинской помощью, и его уже отпустили из больницы.

Уголовное дело, связанное с дракой в центре Твери, возбудили по уголовной статье о хулиганстве.