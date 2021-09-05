Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование»

Соответствующий иск ранее подавала компания, торгующая овечьей шерстью.

Запрет, введенный арбитражным судом, пока является только обеспечительной мерой. Основное заседание, на котором будет рассмотрен иск, состоится только в конце ноября. Автором заявления стала ставропольская компания «Вулинтертрейд». В июле она зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» и получила право на логотип, идентичный тому, что используется одноименным проектом политика Алексея Навального. А уже на этой неделе фирма обратилась в арбитражный суд за защитой товарного знака.

Соратник Навального Иван Жданов в инстаграме уже назвал решение суда незаконным: он настаивает, что «Умное голосование» не используется в коммерческом обороте, а сам проект существует уже несколько лет. Это, по его мнению, означает, что ставропольская «Вулинтертрейд» злоупотребляет своим правом.

Сам проект Навального «Умное голосование» занимается поддержкой оппозиционных кандидатов, у которых есть шансы обойти на выборах конкурентов из «Единой России».

В июне этого года Роскомнадзор призывал компанию Google прекратить техническое обеспечение сайта «Умного голосования». Кроме того, суды штрафовали активистов, которые демонстрировали символику проекта – ее судьи связывали со структурами Навального, которые в России были признаны экстремистскими.