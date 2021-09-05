В Пакистане три человека погибли, 20 пострадали в результате взрыва бомбы на КПП в Белуджистане на границе с Ираном

В Пакистане, по меньшей мере, три человека погибли, 20 пострадали в результате взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в провинции Белуджистан на границе с Ираном, — сообщает антитеррористический департамент пакистанского МВД. По данным силовиков, полицейскую машину на КПП протаранил человек на мотоцикле, к которому и было прикреплено взрывное устройство. Оно сработало от удара. Все пострадавшие госпитализированы, на месте работают следователи и саперы.