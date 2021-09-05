SuperJob: Доля россиян, готовых работать за серую зарплату, упала

Доля россиян, готовых работать за серую зарплату, упала, — свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, которые приводит сайт РБК. Сейчас работать и получать деньги в конверте согласны 39% опрошенных, в то время как в доковидном 2019 году этот показатель равнялся 60%, а на пике ковидных ограничений в апреле 2020 – 46%.

