В Твери произошла массовая драка, которую, по предварительным данным, устроили футбольные фанаты

В ней участвовали около 60 человек. Болельщики схлестнулись перед игрой «Спартака» и «Зенита». С обеих сторон не менее 7 пострадавших, одному человеку сломали позвоночник. При этом в полицию никто из пострадавших не обращался. Матч закончился со счетом 2:2.