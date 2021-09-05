Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Ранее после визита силовиков в гостиничный номер Линдеманна пришлось отменить его выступление в Твери.
2021-09-05T11:06:12+03:00
2021-09-05T11:18:28+03:00
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11:06, 05 сентября 2021
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