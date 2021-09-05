Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Ранее после визита силовиков в гостиничный номер Линдеманна пришлось отменить его выступление в Твери.