Также повстанцы объявили о тяжёлых потерях среди террористов.

Активные вооружённые столкновения продолжаются в провинции Панджшер, и захватившие власть талибы всё еще не могут подойти к её столице – Базараку. Как отмечает катарский телеканал Al Jazeera, наступление приостановлено из-за того, что главные дороги в столицу региона и в резиденцию губернатора заминированы.

О боевых действиях приходят противоречивые сведения. Накануне талибы объявили о захвате Панджшера, после чего сторонники террористического движения по стране начали отмечать это событие. В результате праздничной стрельбы в воздух в разных районах пострадали и погибли семьдесят человек.

Однако их противники отрицают информацию об успешном наступлении и призывают не верить пропаганде. Представитель Фронта национального сопротивления объявил, что панджшерское ущелье остаётся независимым от талибов. По этим данным, более тысячи террористов взяты в плен, а еще около шестисот убиты.

Движение «Талибан» признанно террористическим и запрещено на территории России. Панджшер сейчас остаётся последней неподконтрольной ему афганской провинцией.