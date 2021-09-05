Последнего российского заключённого Гуантанамо, как выяснила пресса США, могут принудительно вернуть на родину

Последнего российского заключённого Гуантанамо, как выяснила американская пресса, могут принудительно вернуть на родину. Сейчас он находится в Арабских Эмиратах и больше всего боится оказаться в России.

В тюрьме на Кубе Равиль Мингазов отсидел почти 15 лет. США считают, что он воевал в Афганистане на стороне талибов. Его также подозревают в связях с Аль-Каидой. Международная террористическая сеть, как и Талибан, напомним, в России запрещены. Здесь Мингазова давно ищут по подозрению в серии преступлений. Его адвокат назвал принудительную репатриацию самым большим страхом подзащитного. Газете Washington Post юрист рассказал, что российские власти готовят эту процедуру. Не так давно силовики пришли домой к матери Мингазова в Татарстане и сказали, что делают паспорт её сыну. Возражают против принудительной репатриации россиянина на родину и в ООН. Москве напомнили про соглашение о переселении, которое запрещает принудительное возвращение туда, где человек может столкнуться с уголовным преследованием. Мингазова задержали в Пакистане в 2002-м, с тех пор обвинения так и не предъявили, пишет Washington Post. Он утверждает, что не связан с террористами. Последние несколько лет он находится в Арабских Эмиратах, где по официальным данным проходит реабилитацию. Однако газета утверждает, что россиянин под стражей с 20-ю бывшими заключёнными Гуантанамо.

Родственники Мингазова попросили для него убежище в Великобритании, где живёт его сын.