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11:04, 05 сентября 2021

Последнего российского заключённого Гуантанамо, как выяснила пресса США, могут принудительно вернуть на родину

Последнего российского заключённого Гуантанамо, как выяснила американская пресса, могут принудительно вернуть на родину. Сейчас он находится в Арабских Эмиратах и больше всего боится оказаться в России.

В тюрьме на Кубе Равиль Мингазов отсидел почти 15 лет. США считают, что он воевал в Афганистане на стороне талибов. Его также подозревают в связях с Аль-Каидой. Международная террористическая сеть, как и Талибан, напомним, в России запрещены. Здесь Мингазова давно ищут по подозрению в серии преступлений. Его адвокат назвал принудительную репатриацию самым большим страхом подзащитного. Газете Washington Post юрист рассказал, что российские власти готовят эту процедуру. Не так давно силовики пришли домой к матери Мингазова в Татарстане и сказали, что делают паспорт её сыну. Возражают против принудительной репатриации россиянина на родину и в ООН. Москве напомнили про соглашение о переселении, которое запрещает принудительное возвращение туда, где человек может столкнуться с уголовным преследованием. Мингазова задержали в Пакистане в 2002-м, с тех пор обвинения так и не предъявили, пишет Washington Post. Он утверждает, что не связан с террористами. Последние несколько лет он находится в Арабских Эмиратах, где по официальным данным проходит реабилитацию. Однако газета утверждает, что россиянин под стражей с 20-ю бывшими заключёнными Гуантанамо.

Родственники Мингазова попросили для него убежище в Великобритании, где живёт его сын.


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