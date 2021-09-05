Премьер-министр Черногории назвал действия протестующих националистов в городе Цетине «попыткой терроризма»

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокалич назвал действия протестующих националистов в городе Цетине «попыткой терроризма». Об этом глава черногорского правительства написал в своем твиттере. Ранее там с помощью покрышек пытались перекрыть дорогу к монастырю, чтобы помешать интронизации там митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви. Толпу разогнали слезоточивым газом. По меньшей мере, 4 человека задержаны. Церемония интронизации началась.
2021-09-05T11:02:16+03:00
2021-09-05T11:02:16+03:00
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11:02, 05 сентября 2021
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