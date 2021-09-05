В Токио напали на кинорежиссера Такеши Кетано, — передает телеканал NHK. Около полуночи к машине Кетано подбежал мужчина с киркой и несколько раз ударил ей по лобовому стеклу. Это произошло, когда режиссер возвращался со съемок телепередачи. Вместе с ним в машине находился водитель, оба они не пострадали. Подозреваемый задержан, его мотивы выясняются.

Такеши Кетано известен по таким фильмам, как «Беспредел», «Фейерверк» и «Затойчи».