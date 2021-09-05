В Египте до 12 человек увеличилось количество жертв ДТП с автобусом, ехавшим из Шарм-эш-Шейха

Среди жертв несколько детей. Еще около сорока человек получили травмы различной степени тяжести и отправлены в больницу города Суэц. Среди них много пациентов в критическом состоянии. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и тот перевернулся. Данных о том, что среди погибших и пострадавших были иностранцы, пока нет.

