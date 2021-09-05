В Москве продлят программу реконструкции школьных дворов, — объявил столичный мэр Сергей Собянин. Он также уточнил, что с начала года в рамках программы обновили уже четыреста дворов в московских школах и детских садах. Там установили новые детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, оборудовали футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.

