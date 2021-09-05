Число заражений коронавирусом в мире превысило 220 миллионов

Это данные американского университета Джонса Хопкинса. Количество летальных исходов с начала пандемии превысило 4,5 миллиона. Наибольшее число заболевших по-прежнему зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Россия с чуть менее чем 6 миллионами 900 тысячами занимает пятое место, уступая также Франции.

