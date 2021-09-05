The Washington Post: России могут выдать бывшего заключенного Гуантанамо

России могут выдать бывшего заключенного Гуантанамо, — пишет газета The Washington Post со ссылкой на адвоката этого заключенного – Равиля Мингазова. Его защитник отмечает, что принудительный возврат в Россию – главный страх его клиента, а на родине уже начали готовиться к его возвращению. Так силовики пришли в квартиру к матери Мингазова в Татарстане и сказали, что делают ему паспорт. Родственники Мингазова просят Великобританию дать ему убежища, так как там уже живет его сын. Сейчас Мингазов находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Вместе с другими бывшими американскими заключенными, которых по большей части уже репатриировали в Афганистан и Йемен.

Россиянина арестовали в 2002 году в Пакистане по подозрению в связях с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Талибан». В тюрьме на американской военной базе на Кубе он провел 15 лет.