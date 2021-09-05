В Великобритании началось внутреннее расследование в благотворительном фонде принца Чарльза после сообщений о том, что за пожертвование полутора миллионов фунтов стерлингов фонду, предпринимателю из Саудовской Аравии вручили орден Британской империи. Как сообщила накануне газета Sunday Times, обмен денег на орден мог быть произведен при посредничестве Майкла Фосетта – камердинера, наследника британского престола. По данным газеты, орден Маррею Мубараку бен Махфузу был нужен, чтобы облегчить задачу получения британского подданства.